Alayköy ve Karaoğlanoğlu’nda aniden rahatsızlanan 59 ve 75 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 23.00 sıralarında, Alayköy’deki bir eğlence mekanında aniden rahatsızlanan Halil Çukurlu (E-59) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Çukurlu’nun ülkede turist olarak bulunduğu belirtildi.

Öte yandan dün öğle saatlerinde Karaoğlanoğlu’nda bahçesinde odun keserken rahatsızlanan Adıl Amirjanov (E-75) da hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Çukurlu ile 75 yaşındaki Amirjanov’nun ölüm sebepleri otopsiyle belirlenecek.