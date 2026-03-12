Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ektam Kıbrıs Ltd’le toplu iş sözleşmesinin bugün bakanlıkta imzalandığını açıkladı.

Hasipoğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, Ektam’daki 34 günlük grevin bugün sona erdiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla işveren ile işçi sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin bugün bakanlıkta imzalandığını belirten Hasipoğlu, işçilerin yeniden işinin başına döneceğini ve şirkette üretime başlanacağını kaydetti.