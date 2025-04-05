Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte KKTC genelinde en fazla yağmurun metrekareye 70 kilogram ile Alayköy'de ölçüldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye düşen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Çayırova 28 kg/m², Çayönü 23 kg/m², Gönyeli 20 kg/m², Sipahi 19 kg/m², Beyarmudu 17 kg/m², Lefkoşa 13 kg/m², YDÜ ve Türkeli 13 kg/m², DÜÇ, Mehmetçik, Taşkent, Mağusa ve Vadili 8 kg/m², Mallıdağ 7 kg/m², Sandallar ve Dörtyol 6 kg/m²”

Yağış alan diğer bölgelere ise 0,1 ile 4,8 kilogram arası yağış düştüğü bildirildi.