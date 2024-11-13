Halkın Partisi (HP) yetkilileri, Evrensel Hasta Hakları Derneği ile "alkollü bebek maması skandalına" karşı ortak mücadele için bir araya geldi. Görüşmede, skandala karşı hukuki ve siyasi yollarla nasıl bir mücadele yürütülebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

HP’den verilen bilgiye göre, ilerleyen dönemde daha etkili bir mücadele stratejisi belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılacağı belirtildi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, konunun sadece hemşirelerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Özersay, “Bu olayda gerek Sağlık Bakanı, gerek başhekim ve ilgili sağlık biriminin başındaki müdürün sorumluluğunun polis tarafından araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil toplum, siyasi partiler ve medya olarak bu konunun peşini bırakmamalıyız,” ifadelerini kullandı.

Özersay, hesap verebilirliğin ön planda tutulması gerektiğini belirterek, “Bu işin peşini bırakmayacağız, bunun hesabını soracağız,” dedi.

Görüşmeye HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın yanı sıra, HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı ve MYO Üyesi Özgül Ezgin, Sağlık Komitesi Başkanı ve MYO Üyesi Teksen Köroğlu da katıldı. Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade ve Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge de toplantıda yer aldı.