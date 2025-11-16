Demirhan ve Lefkoşa’da alkollü kişilere müdahale etmeye çalışan iki polis darp edildi. 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.10'da Demirhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinde kavga çıktı. Ü.B.(E-28) bir taraf olup kendisine küfürlü konuştuğu gerekçesiyle B.K.(E-22) ve İ.D.(E-24) ile kavga etti. B.K. olay yerinde gelen polislere nefes örneği vermeyerek tutuklamaya da direndi. Polise küfür edip, kafa ve tekme atan B.K. polisin parmağını da ısırdı. B.K ile Ü. B. ve İ.D. polisi, ailesine de zarar vereceği yönünde tehdit etti.

Öte yandan, bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi’nde 65 miligram alkollü E.Ç.(E-20) etrafa rahatsızlık vererek içki şişesini kırdı. Olay yerine gelen polis memuruna küfür edip, polisi darp etti.

Yine bu sabahın ilk saatlerinde Girne’de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde de benzer bir olay yaşandı. 108 miligram alkollü C.Y. (E-26) yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.