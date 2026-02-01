Girne’de direksiyon hakimiyetini kaydeden alkollü sürücü park halindeki araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hakkı Borataş Caddesi üzerinde dün saat 12.00 sıralarında, 130 miligram alkollü içki tesiri altındaki Fatma Çuluda (K-48), yönetimindeki YV 009 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda park halinde bulunan Sinan Yıldız (E-48) sorumluluğundaki AA 694R plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

-Alkollü sürücü aracının kapısını başka bir araca çarptı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında, 90 miligram alkollü içki tesiri altındaki Hüseyin Mert Coşkun (E-37), yönetimindeki HK 283 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sol tarafında durup park ettikten sonra trafiğin seyir istikametine doğru aracın sağ ön kapısını açtığı sırada, kapıyı, cadde üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden Sevda Hacışevki (K-51) yönetimindeki PH 971 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HK 283 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Mert Coşkun aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

-Alkollü sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

Girne’de bugün saat 01.00 sıralarında, Orhan Eli Sokak üzerinde, 148 miligram alkollü içki tesiri altındaki İrfan Nazir (E-34), yönetimindeki JP 659 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, aynı sokak üzerinde park halinde bulunan Semih İlkören (E-37) sorumluluğundaki LN 310 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan LN 310 plakalı araç o esnada önünde park halinde bulunan Fevzi Uğur Karataş (E-27) sorumluluğundaki AA 577J plakalı salon aracın arka kısmına çarpıp durdu.

Çarpmadan sonra yoluna devam eden JP 659 plakalı araç, aynı sokak üzerinde park halinde bulunan Muhammet Ateş (E-48) sorumluluğundaki CA 394 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan CA 394 plakalı araç, o esnada önünde park halinde bulunan Ali Sağıroğlu (E-38) sorumluluğundaki PU 422 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

JP 659 plakalı araç sürücüsü İrfan Nazir aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

-Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Gönyeli’de bugün saat 02.30 sıralarında, Papatya Sokak üzerinde, 60 miligram alkollü içki tesiri altındaki Yaşar Akkütük (E-28), yönetimindeki MR 724 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Yolcu Sokağa doğru sola dönüşe geçtiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırım üzerinde park halinde bulunan Peyman Hemmatı (E-37) sorumluluğundaki AA 263K plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan AA 263K plakalı araç, kaldırım üzerinde bulunan zeytin ağacına çarpıp durdu, MR 724 plakalı araç ise sol yan kısmı üzerine devrilip durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

MR 724 plakalı araç sürücüsü Yaşar Akkütük aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.