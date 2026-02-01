Girne'de bir ikametgahtan 6 klima çalındı. Olayla ilgili biri ikametgahta kalan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 1-10 Şubat 2025 tarihleri arasında, Girne’de Menekşe Sokak’taki bir ikametgahta, ikametgah sahibinin izniyle kalan M.D.K.(E-30), ikametgahta muhafaza edilen 6 klimayı (iç ve dış ünitelerini) çaldığı tespit edildi. Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs ve meseleyle bağlatısı olduğu tespit edilen S.C.D.(K-18) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa'da alkollü bir kişi rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı

Gazimağusa'da Topçular Bulvarı’nda bugün 01.00 sıralarında olkollü içki tesiri altında olan bir kişi M.S.(E-37) yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle olay yerinde tutuklandı. Söz konusu şahsın 251 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.