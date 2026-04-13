İskele’de bir iş yerinin önündeki araç park alanında dün saat 18.30’da meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü yayayaya çarptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Faruk Bayramoğlu (E-40), 142 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GY 569 plakalı salon araç ile geri geri seyrettiği sırada, yaya Malıheh Iranmanesh’e (K-43) çarptı.

Araç sürücüsü Faruk Bayramoğlu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan yaya, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Denetimlerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Öte yandan, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.