Girne’de alkollü sürücü, dört aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Alkollü sürücü tutuklanırken, yaralanan bir kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, 226 miligram alkollü içki tesiri altındaki Adnan Uçak (E-26), FC 006 plakalı salon aracıyla batıya seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalan İsmet Tan (E-19) yönetimindeki RU 254 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan RU 254 plakalı araç da önündeki Ange D. Bonaventures Boukoulou (E-25) yönetimindeki NH 731 plakalı salon aracın arkasına; NH 731 plakalı araç ise kendi önündeki Salih Kulaksız ( E-50) yönetimindeki YJ 179 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan İsmet Tan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Adnan Uçak tutuklandı.