Almanya sanayisinde 2026'nın ilk yarısında istihdam kaybı sürüyor. En sert düşüş otomotiv endüstrisinde yaşandı.

DW Türkçe Servisi’nin aktardığına göre Alman Federal İstatistik Dairesi, haziran sonunda imalat sanayisinde çalışan sayısının bir önceki yıla göre 144 bin azalarak 5,29 milyona gerilediğini bildirdi. Bu düşüş yüzde 2,7'ye karşılık geliyor.

Otomotiv sanayisi, tüm büyük sektörler içinde en fazla istihdam kaybının görüldüğü alan oldu.

Sektörde çalışan sayısı bir yılda 42 bin 300 azalarak yüzde 5,8 geriledi. Böylece otomotivde istihdam 691 bin 500 kişiyle 2005'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Buna rağmen otomotiv, çalışan sayısı bakımından hâlâ ülkenin ikinci büyük sanayi kolu olmayı sürdürüyor.

Almanya'nın en büyük sanayi dalı olan makine mühendisliği ise 905 bin 900 çalışanla yüzde 2,7'lik bir düşüş kaydetti.

Metal üretimi yüzde 3,8, kimya sanayisi yüzde 3,6, elektrikli ekipman üretimi ise yüzde 3,4 oranında istihdam kaybı yaşadı.

İhracata bağımlı Alman sanayisi, küresel pazarlardaki baskının arttığı bir dönemde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergileri, Almanya'dan yapılan ihracatı zayıflatırken Çin'in artık birçok ürünü kendi üretmesi de talebi düşürüyor.

Almanya'nın Çin'e ihracatı yılın ilk altı ayında yüzde 12'den fazla gerileyerek 37 milyar euroya indi. ABD'ye yapılan ihracat ise yaklaşık yüzde 6 düşerek 74 milyar euroya geriledi.