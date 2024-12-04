Alsancak’ta bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası, hasarla sonuçlandı.

Saat 03.30’daki kazada, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde HZ 756 plakalı aracıyla doğu istikametine seyreden 65 yaşındaki Osman Çelikten, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedere yolun kuzey kısmındaki bankete düştü ve yatay halde bulunan aydınlatma direklerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan elektrik direkleri, halat ile bağlı bulunan şebeke suyu borusunu gerip kopmasına ve bir şirkete ait reklam tabelasının devrilmesine sebep oldu.

Kazada yararlanan olmazken polisin soruşturması sürüyor.