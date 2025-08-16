Alacağı olduğu gerekçesiyle Alsancak’taki işletmede yaraladığı kişinin internet bankacılığı hesabından da zorla para almaya teşebbüs eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 16.30 sıralarında, Alsancak’taki bir işletmede oldu.

Burada çalışan ve alacağı olduğu gerekçesiyle taşla M.A’yı darp eden, söz konusu kişinin cep telefonunu zorla alıp internet bankacılığı hesabını açtırarak kendi hesabına para aktarmaya çalışan B.G.(E-28) tutuklandı.

Yaralanan M.A., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, B.G. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.