Altın fiyatları, yeni haftada da öne çıkıyor. Serbest piyasada anlık olarak altının durumu, alıcı ve satıcılar tarafından takip ediliyor. 5 Ağustos Salı günü gram altın 4.408 TL alış fiyatı ile güne başladı.

Altın fiyatlarında son dakika! 5 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.410 TL’den ve ons fiyatı 3.375 dolardan güne başlıyor. ABD’de zayıf gelen istihdam ve fabrika siparişleri verilerinin ardından FED’den eylülde faiz indirimi beklentisi %90’a kadar yükseldi ve altında alımlar hız kazandı. ABD’li Citi, gelecek 3 aylık dönemde ons fiyatının 3.300-3.600 dolar bandında hareket edebileceğini öngörerek, yeni rekor seviyenin test edilebileceğine işaret etti.

Altında son durum yatırım yapanlar ve piyasa unsurlarının gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? Değişken bir fiyat grafiği çizen altın 5 Ağustos'ta kaç lira oldu?

ABD'DE 'İSTİHDAM' TARTIŞMALARI

ABD’de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi ile beklenti altında kalmış ve mayıs-haziran verileri 258 bin aşağı revize edilmişti. ABD Başkanı Trump da Çalışma İstatistikleri Bürosu Başkanını görevden almıştı.

Ülkede veri güvenilirliği endişeleri artarken, geçmiş istihdam verilerindeki keskin revizyonlar yatırımcıların güvenini sarstı.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENTİLERİ

ABD’de fabrika siparişleri de haziranda, bir önceki aya göre %4,8 geriledi. Bu veri, son 5 yılda görülen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Yaşanan gelişmelerle birlikte FED’den eylül ayında faiz indirimi beklentileri de oldukça arttı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatları için yeni revizyonlar da gelmeye başladı. ABD'de büyüme ve enflasyon görünümündeki bozulmayı gerekçe gösteren Citi, altın fiyatı için tahminini yukarı yönlü revize etti.

3 aylık beklentisini 3.300 dolardan 3.500 dolara çıkaran Citi, bu dönemde 3.300-3.600 dolar bandında hareketlerin yaşanabileceğini belirterek, altında yeni zirve görülebileceğini ima etti. Onsta rekor, nisanda 3.500 dolarla görülmüştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 4 bin 409 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 409 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 385 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 790 liradan satılıyor.