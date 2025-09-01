Dünya Barış Üniversitesi’nin adı değişti. Üniversite yönetimi, kurumsal kimliğini güçlendirmek amacıyla aldığı kararla, kurumun yeni adının Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi olduğunu duyurdu.

Untitled-20Yetkililerden yapılan açıklamada, bu değişikliğin yalnızca kurumsal bir yenilenme olduğu, öğrencilerin kayıt, program ve tüm akademik haklarını hiçbir şekilde etkilemeyeceği vurgulandı.

Geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanabilmesi için, önümüzdeki altı ay boyunca her iki ismin bir arada kullanılmaya devam edeceği bildirildi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
İçeriği Görüntüle

Açıklama, ‘Sevgili öğrencilerimizin ve değerli halkımızın bilgisine sunarız’ ifadeleriyle son buldu.

Yeni adıyla Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek