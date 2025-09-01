Dünya Barış Üniversitesi’nin adı değişti. Üniversite yönetimi, kurumsal kimliğini güçlendirmek amacıyla aldığı kararla, kurumun yeni adının Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi olduğunu duyurdu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, bu değişikliğin yalnızca kurumsal bir yenilenme olduğu, öğrencilerin kayıt, program ve tüm akademik haklarını hiçbir şekilde etkilemeyeceği vurgulandı.

Geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanabilmesi için, önümüzdeki altı ay boyunca her iki ismin bir arada kullanılmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklama, ‘Sevgili öğrencilerimizin ve değerli halkımızın bilgisine sunarız’ ifadeleriyle son buldu.

Yeni adıyla Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek