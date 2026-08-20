Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 923 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,38 artışla 6 bin 969 liradan tamamlamıştı.

Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 923 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 306 liradan, Cumhuriyet altını da 45 bin 26 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,7 azalışla 4 bin 492 dolarda seyrediyor.

ABD Hazine Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırmasının tahvil piyasasındaki satış baskısını azaltması küresel piyasalarda risk iştahını olumlu etkilerken bu hamle borçlanma maliyetlerinin düşeceğine yönelik umutları artırdı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının onsu, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil faizlerindeki gerilemenin pozitif etkisiyle günü yüzde 4,4 artışla 4 bin 523 dolardan tamamladı.

Analistler, altının faiz getirisi olan bir varlık olmadığını, hazine tahvillerinin getirisi yükseldiğinde tahvillerin yatırımcılara altına kıyasla daha cazip bir gelir akışı sunduğunu belirterek, tahvil getirileri düştüğünde ise bu fırsat maliyetinin azaldığını ve altın yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini söyledi.