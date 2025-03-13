Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili İzlem GürçağAltuğra Kıbrıs Genç TV’de Meltem Sonay ile Gündem Programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dünya Emekçi Kadınlar Gününün geride kaldığını ve gün nedeni ile kadınlara yönelik birtakım açılımların gündeme geldiğinin anımsatılması üzerine İzlem GürçağAltuğra, bu tür söylemleri samimi bulmadığını ifade etti.

Artan nüfusla birlikte mevcut hastanelerin güçlendirilmesi gereğinin artık iyice su yüzüne çıktığını ifade eden Altuğra, sözü bir türlü hizmete giremeyen Yeni Girne Hastanesine getirdi. Söz konusu projenin ileriye dönük eksiksiz hazırlandığını, anahtar teslim olacak şekilde ilgili firma ile sözleşme imzalandığını, 14 Mart 2024’de her şeyi ile hastanenin açılışının yapılması gerektiğini anlattı. İzlem GürçağAltuğra, görevden alındıktan sonra konuyu takip ettiklerini söyledi ve ekledi.

İzlem GürçağAltuğra, artan hizmetile birlikte hemşire ihritacının da doğduğunu ancak mevcut hemşire sayısının da rantabıl kullanılmadığına dikkat çekti.