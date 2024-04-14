Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) Başkanı Osman Amca, işverenlerin sosyal sigorta yatırımlarında yüzde 60 prim desteğinin istihdamı teşvik edeceğini söyledi.

Osman amca yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektöründe bir yıl boyunca yüzde 60 olarak uygulanacak olan prim desteğinin sektöre önemli bir mali destek sağlayacağını, desteğin sektörde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünü artıracağını ve istihdamı teşvik edeceğini belirtti.

Desteğinin, inşaat sektörünün daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacağını ifade eden Amca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na sektöre sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Osman Amca, Ramazan Bayramı dolayısı ile sosyal sigorta yatırımlarının 19 Nisan tarihine kadar uzatıldığını da anımsattı.

-Acenteler daha fazla sorumluluk üstlenmeli

Osman Amca, işçi getirme sürecinin daha düzenli bir şekilde işlemesi için acentelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini bunun işverenlerin de daha güvenilir bir şekilde işçi bulmasına yardımcı olacağını, sektördeki istikrarı ve güveni artıracağını söyledi. Amca bunun işçi haklarının korunması açısından da önemli olduğunu ifade etti.

-Yatay geçiş

Osman Amca, yatay geçiş konusunda paydaşların anlaşmaya vardığını da belirtti.

Amca, paydaşların yatay geçişlerin genel olarak yasaklanması, ancak işverenlerin uzun süre işçilerine yatırım yapmadığı durumlarda yatay geçişin değerlendirilmesi üzerinde mutabık kaldığını ifade etti.

İşçi haklarının korunması ve istismarın önlenmesi için yatay geçişin sıkı denetim altında tutulması gerektiğini kaydeden Amca, varılan anlaşmanın sektördeki istikrarı ve işçi-işveren ilişkilerini koruma adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kayıt dışı iş gücünün azaltılması adına "çalışma barışı" adı altında bir af çıkarılması gerektiğini ifade eden Amca, böylece işverenlerin kayıt dışı iş gücü yerine, ülke içinden işçi temin etmelerinin teşvik edeceğini belirtildi.