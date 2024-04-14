Birleşik Kıbrıs Partisi’nden (BKP) bir heyet, 1965’te öldürülen Kostas Mişaulis ve Derviş Ali Kavazoğlu için düzenlenen törenlere katıldı.

BKP’den verilen bilgiye göre, BKP heyeti Lefkoşa ve Güney Kıbrıs Dali’de düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs halkının kardeşçe ve barış içerisinde yaşaması için mücadele eden Kavazoğlu ve Mişaulis, bugünkü tehlikeyi o zamanlardan görmüş, toplumlar arası çatışmayı engellemek için büyük çaba harcamışlardı.” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaklık devleti olarak yaşamasını savunan Mişaulis ve Kavazoğlu’nun “failleri belli” olduğunu ve “karanlık güçler” tarafından öldürüldüğünü söyleyen İzzet İzcan, Kıbrıs’ın “Kıbrıs halkına” ait olduğunu, bu yönde verilen mücadelenin yükselerek devam ettiğini ve federal birleşik Kıbrıs’a ulaşıncaya kadar devam edeceğini söyledi.