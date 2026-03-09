Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Aksaray’da düzenlenen “Kardeşi Kardeşe Tanıtma” etkinliğine katıldı.

Amcaoğlu, etkinliğe ilişkin açıklamasında, Gönyeli’nin oluşumunda Aksaraylı Mehmet Efe ile Anamurlu Kurt Ali soylarının izinin bulunduğunu kaydederek, bu iki soyun Kıbrıs’a gelerek Gönyeli’ye yerleşmesiyle köyün temellerinin atıldığını söyledi.

9 Mart Dünya Aksaraylılar Günü etkinlikleri kapsamında Araştırmacı-Yazar Ahmet Ömerağa ile birlikte panele katıldıklarını belirten Amcaoğlu, panelde Gönyeli’nin tarihini, Aksaray ile bağlarını ve ortak geçmişi paylaştıklarını ifade etti. Amcaoğlu, Aksaray FM’de katıldıkları canlı yayında da bu konuları anlattıklarını kaydetti.

Ziyaret kapsamında Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erşan Sever ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ile bir araya geldiklerini belirten Amcaoğlu, görüşmelerde Gönyeli ile Aksaray arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını ifade etti.

Amcaoğlu, Aksaray Ticaret Lisesi’nin 50. yıl buluşması kapsamında düzenlenen yöresel ve kültürel sergide de yer aldıklarını belirterek, Aksaray’da kendilerini ağırlayan herkese teşekkürlerini iletti.