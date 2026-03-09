İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde düzenlenen kariyer günlerinde polis öğrencilerle buluştu.

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde gerçekleştirilen ve Bekir Paşa Lisesi ile İskele Ticaret Lisesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu İsmail Durak ve Polis Memuru Mehmet Hacımuratlar; Lefkoşa’da Atatürk Meslek Lisesinde gerçekleştirilende ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görevli Müfettiş Muavini Eser Çelebi öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, birçok mesleğin tanıtıldığı kariyer gününde, polislik mesleğine ilgi duyan öğrencilere polisin görevleri, polise alım, eğitim ve çalışma koşulları konusunda bilgiler verildi.