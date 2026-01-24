Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, aşırı yağışlar başladığından itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre Amcaoğlu, aşırı yağışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşırı yağışların başladığı ilk andan itibaren gece boyunca sabaha kadar tüm ekiplerle sahada olduklarını belirten Amcaoğlu, yağışlardan etkilenen noktalarda gerekli müdahalelerin ekipler tarafından eş zamanlı yapıldığını, risk oluşabilecek bölgelerin ise yakından takip edildiğini ifade etti.

-“Genel durum kontrol altında”

Aşırı yağışlar nedeniyle Dut Deresi’nden su geldiğini kaydeden Amcaoğlu, şu ana kadar genel durumun kontrol altında olduğunu ve ekiplerin olası olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Bu süreçte, aşırı yağışlar nedeniyle Kamil Başar Caddesi’nin (Gürpınar Yolu) geçici olarak trafiğe kapatıldığını ifade eden Amcaoğlu, Güzelyurt-Lefkoşa yolu geliş istikametinin ise tek şerit olarak kontrollü şekilde trafiğe açık olduğunu kaydetti.

Vatandaşlardan sürüş esnasında dikkatli olmalarını ve mümkünse alternatif güzergâhları kullanmalarını isteyen Amcaoğlu, tüm ekiplerin sahada olduğunu ve gelişmelerin yakından takip edilmeye devam edildiğini vurguladı.