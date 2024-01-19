Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ihracatın artırılıp dış ticaret açıklarının kapatılması için farklı üretim modellerinin ele alındığını söyledi.

Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’nın açılışında konuşan Bakan Amcaoğlu, 40’ncı yaşını dolduran, Mutlu Barış Harekatı’nın 50nci yılını kutlayacak olan KKTC için, adada Türklüğün devamı ve ülkede müreffeh bir yaşama ulaşılmasının önemli olduğuna işaret etti.

İhracat ve üretimi kucaklayacak atılımlar için Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman destek verdiğini kaydeden Amcaoğlu, bu destek, tecrübe ve vizyon paylaşımının, hedeflere ulaşılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, ihracatın artırılıp dış ticaret açıklarının kapatılması için farklı üretim modellerinin ele alındığını söyleyen Amcaoğlu, sanayi yatırımlarının yapılabilmesi için gereken adımların atılacağını da kaydetti.

Amcaoğlu, bu anlamda, Türkiye yetkililerinin de katkısı ile Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nde ihracata yönelik sanayi yatırımlarının ele alınacağını anlattı.

Oluşturulan eylem planlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Amcaoğlu, ilgili planların bugün atılacak imzalarla hayata geçmesinin sağlanacağını kaydetti.

Amcaoğlu konuşmasının sonunda toplantıya katkı koyanlara teşekkür etti.