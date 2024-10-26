İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Birinci Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Olzhas Saparbekov, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon 1. Bakan Yardımcısı Shakhrukh Daliev, Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı Devlet Müsteşar Yardımcısı Adam Nagy ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantı, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşması ve gündem kabulüyle başladı.

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, açılış konuşmasında, "Bu tarihi toplantı, kardeş ülkelerimiz arasındaki işbirliği bağlarını güçlendirmeye yönelik çabalarımızda bir başka dönüm noktasına işaret etmektedir. Her adımda halklarımızın refahına ve bölgemizin istikrarına katkıda bulunarak kolektif gücümüzü artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömüraliyev, TDT'nin 40'dan fazla farklı işbirliği alanını kapsayan bu yeni çerçevede çalışmaya devam ettiğini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilir kalkınmanın, TDT'nin kuruluş hedeflerinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Ömüraliyev, Türk Dünyası 2040 Vizyonu kapsamında ekonomik çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve altyapının geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Ömüraliyev, TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Toplantısı'nda imzalanması beklenen "Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın, TDT ülkeleri arasında dijital ticareti teşvik etmeyi amaçladığına işaret etti.

TDT'nin, TDT ülkelerine doğrudan fayda sağlayacak etkili girişimler üretmeyi dört gözle beklediğini kaydeden Ömüraliyev, "Her zaman olduğu gibi birlikte daha parlak ve ortak bir geleceğe doğru ilerliyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından heyet başkanları konuşmalarını gerçekleştirdi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Azerbaycan'ın Türk devletleriyle iş birliğine öncelik verdiğini kaydeden Cabbarov, TDT çerçevesinde tüm platformlarda yakınlaşmayı sağlayacak girişimleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cabbarov, TDT içinde ortak araştırma enstitülerinin oluşturulması, ortak araştırma projelerinin desteklenmesi, bilimsel ve teknolojik başarıların ve iyi uygulamaların paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

Yapay zeka alanındaki kurumlar çerçevesinde de işbirliklerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Cabbarov, bir sonraki toplantının Bakü'de yapılmasını talep etti.

- "Toplantı, TDT üye ve gözlemci devletler arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açıyor"

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyede bulundu.

Kutnayeva, "Bugünkü toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci devletler arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açmaktadır. Bu sadece güncel meselelerin tartışılması değildir. Devletlerimizin bilim, teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarında lider olmalarını sağlayacak uzun vadeli stratejinin temellerini atmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Kırgız Bakan, bugünkü toplantının kilit sektörlerde işbirliği için kalıcı bir platform vizyonunun hayata geçirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle Kırgız halkı adına taziyede bulundu.

Amangeldiev, ülkesinin ekonominin gelişiminden bahsederek, Kalkınma Yolu Projesinin Kırgızistan için önemine değindi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyede bulundu.

Amcaoğlu, Türk dünyasının sanayi ve inovasyon ilişkileri konusunda birleşmesinin birçok ülkeye de ilham verdiği belirterek, Türk dünyasının ilerlemesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Olzhas Saparbekov ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

TDT'nin önemli ekonomik potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Saparbekov, Kazakistan'ın TDT ülkeleriyle çok sayıda projenin hayata geçirilmesi için çalıştığına dikkati çekti.

Saparbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in TDT ile işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini hatırlatarak, ortak projeler, yatırımlar ve teknoloji alışverişinin yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon 1. Bakan Yardımcısı Shakhrukh Daliev de organizasyonun önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin profesyonelliğine vurgu yaptı.

Bugünkü toplantının eşsiz projelere kapı aralayacağı yönündeki umutlarını dile getiren Daliev, bu projelerin, Türk devletleri halklarına yardımcı olması temennisinde bulundu.

Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı Devlet Müsteşar Yardımcısı Adam Nagy de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyede bulundu.

Görevlerinin, TDT ülkeleri için iyi bir gelecek sağlamak olduğuna işaret eden Nagy, sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkati çekti.

Bir sonraki toplantının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılmasına karar verildi.

Konuşmaların ardından toplantı bildirgesinin imza töreni gerçekleştirildi.