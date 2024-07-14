Anant Ambani ile Radhika Merchant, 5 ay süren, dünyaca ünlü şarkıcıların konser verdiği düğün öncesi eğlencenin sonunda evlendi. 132 - 156 milyon dolarlık düğüne birçok ünlü kişi katıldı.Hindistan'ın en zengin, dünyanın sayılı zenginlerinden Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile bir diğer milyarder Viren Merchant'in kızı Radhika Merchant evlendi.

Anant Ambani ile Radhika Merchant; 5 ay süren, dünyaca ünlü şarkıcıların konser verdiği düğün öncesi kutlamaların ardından binlerce konuğun önünde "Mutluluğa evet" dedi.Dünyaca ünlü sanatçıların, iş insanlarının ve politikacıların katıldığı düğün töreni, 4 gün sürecek. Konuklar; Mumbai'deki düğüne, Ambani ailesinin kiraladığı özel jetlerle gitti.

DÜĞÜNE YERLİ YABANCI PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Nick Jonas, Priyanka Chopra, İngiltere eski başbakanları Tony Blair ile Boris Johnson, yıldızlarla dolu etkinliğe katılmak için Mumbai'ye giden ünlü isimlerden sadece birkaçı.

Düğüne ayrıca, Rajinikanth ve Sanjay Dutt gibi Bollywood yıldızlarından eski başkan Ram Nath Kovind'e, çeşitli eyaletlerin başbakanlarına ve ülkenin saygı duyulan kriket takımının sayısız üyesine kadar Hindistan eğlence, spor, iş ve siyaset dünyasının ünlü isimleri de katıldı.Mumbai'de polis, kırmızı halı tarzı bir varış etkinliği öncesinde Mukesh Ambani'ye ait 16 bin kişilik Jio Dünya Kongre Merkezi'nin çevresindeki yolları kapattı.Uluslararası konuklar, geleneksel kıyafet kurallarına saygı gösterdi ve birçoğu büyük Hint moda tasarımcılarının tasarımlarını giydi. ABD'li güreşçi John Cena kırmızı halıda işlemeli gök mavisi bir şervani ve beyaz pantolonla yürüdü.Ünlü şarkıcı Nick Jonas ile Hint asıllı oyuncu eşi Priyanka Chopra da geleneksel giyim tarzıyla oldukça dikkat çekti.Kim Kardashian ve Khloé Kardashian, sırasıyla altın ve kırmızı sarileriyle boy gösterdi. Kim'in kıyafeti omuzdan askılı püsküllü bir korseye sahipken, Khloé uzun, süslü kollar, üst üste takılmış kolyeler ve gösterişli bir maang tikka tercih etti.Law Roach, düğüne; leylak rengi kadife ceket, mor tunik ve bir çift Schiaparelli altın burunlu ayakkabıyla geldi.

DÜĞÜN İÇİN TAHMİNİ OLARAK 132 MİLYON HARCAMA YAPTILAR

Ambani ailesi, düğünün kendilerine ne kadara mâl olduğunu açıklamadı ancak düğün planlayıcıları, 11 milyar ila 13 milyar rupi (132 milyon ila 156 milyon dolar) arasında bir harcama yapıldığınıı tahmin ediyor.