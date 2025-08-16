“Kıbrıs Türk Öykü ve Destan Derleme Çalıştayı” Ankara’da yapıldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nden (AÖA) verilen bilgiye göre, çalıştay Türkiye’deki ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin Kıbrıslı Türklerin tarihini ve kültürünü daha yakından tanımasına olanak sağlamak üzere düzenlendi.

14–15 Ağustos’ta Ankara’da yapılan çalıştaya, AÖA yönetim kurulu üyesi ve KKTC Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ile AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı da katıldı.

Çalıştay kapsamında, KKTC’li editörler eşliğinde hazırlanan öykü ve destan metinleri değerlendirildi.