Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortaklarını kabul etti.

Yılmaz, görüşmede 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri, KKTC’de istikrarı güçlendirecek reform alanlarını ve Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal refahını artırmaya yönelik ortak çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.

Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün hürriyetini, hukukunu ve refahını gözetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca, birkaç gün sonra kuruluşunun 42’nci yılını kutlayacak olan KKTC’nin ebedi olmasını diledi ve Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti.

Yılmaz, Başbakan Üstel ve hükümet ortaklarının Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyaretin hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.