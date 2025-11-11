Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının grevini değerlendirdi.

BRT’ye konuşan Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitim hakkının elinden alınmasını eleştirdi. Öğretmenin grev hakkı gibi, hükümetin de çocukların eğitim haklarının kesintiye uğramaması için grevi erteleme hakkının aynı yasal düzenlemeye tabii olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, yasalara uymayan öğretmenlere gerekli soruşturmaları açacaklarını vurguladı.

Sendika yönetiminin yasa ve anayasayı tanımamasını eleştiren Çavuşoğlu, öğrencinin, velinin ve halkın haklarının hiçe sayıldığını belirterek, sürdürülemez olarak nitelendirdiği durumu kınadı.

Bakan Çavuşoğlu, eğitim süresinin artmasına yönelik direniş gösterilmesinin normal olduğunu ancak tam gün eğitime geçme noktasında hükümetin kararlı olduğunu vurguladı

Çavuşoğlu, laikliğin korunmasının sendikanın yönetimine kalmadığını söyledi.