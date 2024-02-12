Ankara'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde Cihan G'nin kullandığı otomobil, Yıldırım A. yönetimindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Zülbiye G. ve Meryem G. hayatını kaybetti, sürücü Cihan G. ile Tayyar G., İrem G. ve İrena G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.