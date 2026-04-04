Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılında andı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete irtihalinin 29'uncu yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.

-Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 29. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Türkeş'in kabrinin başında "Taş Medreseli Ülkücüler" ile fotoğraf çektiren Bahçeli, anıt mezarın görevli personelini de ziyaret etti.

Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.