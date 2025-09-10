Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.