Antalya'nın Alanya, Aydın'ın Çine ve Muğla'nın Milas ile Köyceğiz ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Alanya'daki yangında alevler evlere sıçradı.

Yangınlarda ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Dün geceden bu yana Antalya’nın Alanya ilçesinde, Aydın'da Çine, Muğla'da ise Milas ve Köyceğiz ilçelerinde ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

-Alanya’da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı ve bazı evlere sıçradı.

Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi.

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

-Muğla’nın iki ilçesinde yangın

Muğla'nın iki ilçesinde de alevlerle mücadele devam ediyor.

Köyceğiz ve Milas ilçelerinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde ve ile Köyceğiz'in Akköprü Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanlarda dün akşam saatlerine yangın çıktı.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

-Aydın’da orman yangını

Bir diğer yangın ise Aydın'da çıktı.

Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.