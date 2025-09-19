Kıbrıs için büyük mücadele veren, Garanti ve İttifak anlaşmalarının mimarı Türkiye Cumhuriyeti'nin merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, 64’üncü ölüm yıldönümünde Türkiye ve KKTC’de törenlerle anıldı.

Geçtiğimiz yıl Merit Royal’in bahçesine Fatin Rüştü Zorlu’nun heykelini diken Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, “Büyük kahramanı” için dün anma töreni düzenledi. Merit Royal’in bahçesinde Zorlu’nun heykelinin önünde düzenlenen törene, Tibuk’un yanı sıra otel yöneticileri, TMT kurucularından Güner Özdil, TMT Mücahitler Derneği Temsilcileri ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar katıldı.

Besim Tibuk, anma töreninde yaptığı konuşmada Zorlu için “geçen yüz yılın en başarılı Dışişleri Bakanı, büyük devlet adamı” ifadelerini kullandı.

Tibuk şunları söyledi:

“Fatin Rüştü Zorlu benim kahramanımdır. 20’nci yüzyılda herkesi inceledim, ondan daha mert, ne yaptığını bilen ve güçlü bir figüre rastlamadım. Muhteşem bir insandı. Türkiye’ye hizmetleri inanılmazdır ama asıl Kıbrıs için büyük emek vermiştir. Kıbrıs’ı bir aslanın midesinden çıkararak kurtarmıştır. Dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes’i, İngiliz Dışişleri Bakanını ikna eden, TMT’yi kuran, Yunanistan’a baskı yaparak, yola getiren müthiş bir figürdü. Türk halkından ve gençlerden tek isteğim Zorlu’nun hayatını okumalarıdır. Tüm Türkler ve Kıbrıslı Türkler onun kim olduğunu öğrensinler. Bu bizim borcumuzdur.”

Norveç Dışişleri Bakanının hatıralarını anlattı

Tibuk, Norveç Dışişleri Bakanının hatıralarını içeren bir yazı okuduğunu belirterek, bakanın Zorlu ile anılarını anlattı:

“Norveç Dışişleri Bakanı şöyle yazmış; Biz NATO toplantılarına gittiğimizde, bir mesele konuşulduğunda ne düşünüyor diye bir Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Foster Dulles’a, bir Fatin Rüştü Zorlu’ya bakardık.

Eğer Zorlu somurtuyorsa biz de ters karar veriyorduk, eğer olumlu bakıyorsa olumlu karar veriyorduk. Eğer Zorlu’nun aleyhinde bir şey söylersek bizi toplantı sonrası azarlıyordu.”

Tibuk, Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmet dileyerek, sözlerini tamamladı.

“Cesur, azimli ve mücadeleci”

TMT kurucularından Güner Özdil ise şunları kaydetti:

“Rahmetli Fatin beyefendi; Kıbrıs Türklerinin en acı, ezgi ve eziyet içindeki günlerinde Dışişleri Bakanı iken, elinden gelen çabayla daima yanımızda olmuş; cesur, azimli ve mücadeleci yapısı ile bize cesaret vermiş ve TMT de onun sayesinde kurulmuştur. Onu Kıbrıs Türkleri hiç unutmamış ve hiçbir zaman da unutmayacaktır.

Sayın Besim Tibuk’un çok büyük ilgisi ve zahmetiyle duyduğu saygı neticesi, Girne'de bir heykelinin dikilmesini takdir ve şükranla karşılıyoruz. Ona teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu asil ve şerefli insanın Türkiye'ye yaptığı faydalı ve unutulmaz çabaları maalesef idamı ile son bulmuş, boğazına ip geçirilirken, dua okuyan hocanın yanlışını düzeltmiştir. Ve idam edilirken ayaklarının altından sehpayı çekecek olan vazifeliye, sehpanın çekilmesine fırsat vermeden, ayağının altındaki sehpayı kendi ayağı ile iterek, kendi kendini şeref ve cesaretiyle hakkın rahmetine ulaştırmıştır. Allah’tan nur içinde yatması için duacıyız.”

Fatin Rüştü Zorlu kimdir?

Merit Hotelleri Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök de Fatin Rüştü Zorlu’nun biyografisini okudu.

Biyografide şunlar yer aldı:

“1910 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fatin Rüştü Zorlu, Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesi´nde okudu. Bu uluslararası deneyimler, onun ilerleyen yıllarda Türk diplomasisinde önemli bir rol oynamasına olanak sağladı. Zorlu'nun siyasi kariyeri oldukça etkileyiciydi. 1952 yılında NATO Daimî Delegesi olarak atandı. Bu dönemde Türkiye'nin uluslararası arenada sesini duyurmasına katkı sağladı.

1954 seçimleri sonucunda Adnan Menderes tarafından kurulan kabinede devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 1957-1960 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Türk siyasi kariyerinin önemli figürlerinden biri olan Zorlu, dışişleri bakanlığı döneminde özellikle Kıbrıs konusundaki çalışmalarıyla tanınır.

Zorlu, Kıbrıs'ın bağımsızlık sürecinde Türkiye'nin çıkarlarını ve Kıbrıs Türk topluluğunun haklarını savundu. 1959 tarihli Londra Antlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulmasını sağlamış oldu. Bu antlaşmalar, Kıbrıs'ın bağımsızlık sürecini ve ada üzerindeki Türk ve Yunan topluluklarının haklarını düzenlemekteydi.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucunda Fatin Rüştü Zorlu’nun da aralarında olduğu 15 Demokrat Parti mensubu tutuklandı ve tüm sanıklar hakkında idam kararı verildi. Fatin Rüştü Zorlu, 16 Eylül 1961’de İmralı'da idam edildi.”