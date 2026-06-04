Antalya'da, plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması amacıyla "Dumansız Plaj" uygulaması hayata geçirildi.

"Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" hedefleri doğrultusunda başlatılan uygulamanın detaylarını, Antalya Vali Hulusi Şahin paylaştı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü programı kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen dip temizliği dalışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, "Dumansız Plaj" uygulamasının Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin önemli bileşenlerinden biri olduğunu söyledi.

Uygulamanın pilot olarak başlatıldığını ve zaman içerisinde kent genelindeki tüm plajlarda yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İlk uygulamayı Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda bugün itibarıyla başlattık. Kaş Belediyemiz ve Kaş Kaymakamlığımız, Dumansız Plaj uygulamasını Kaputaş'ta hayata geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk plajlarında da bu uygulama yürürlüğe giriyor. Bakanlığımıza bağlı işletme şirketi TURAŞ, ilk etapta Lara ve Belek'in de aralarında bulunduğu 3 halk plajında çalışmayı başlatıyor."

- Kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak

Uygulamaya ilişkin valilik genelgesinin yayımlandığını aktaran Şahin, plajlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamaların yanı sıra sigara kullanan vatandaşlar için de özel alanlar oluşturulacağını bildirdi.

Şahin, belirlenen kurallara uyulmaması halinde Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağını vurguladı.

Konyaaltı Sahili'nde de ilk etapta Beach Park'ın bir bölümünde uygulamaya geçileceğini dile getiren Şahin, "Bir sonraki aşamada bunu yaygınlaştıracağız. Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek ve bunun örnek olması." dedi.

Özel plaj işletmelerine de çağrıda bulunan Şahin, Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin yasal mevzuat çalışmasının sürdüğünü, ancak yasal düzenleme beklenmeden yerel yönetimlerin, özel işletmelerin ve kamu kurumlarının plajlarda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

- Pet şişe kullanımını azaltmaya yönelik adımlar atılıyor

Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında tek kullanımlık plastik atıkların ve pet şişe kullanımının azaltılması amacıyla kent genelinde su dolum noktaları ile sebillerin yaygınlaştırılacağını anlatan Şahin, vatandaşların kendi mataralarıyla bu noktalardan su temin edebileceğini kaydetti.

Şahin, inisiyatifin çok katmanlı bir çalışma olduğunu belirterek, denizlerdeki çöp kaparlar, akarsulardaki bariyer sistemleri ve atık toplama gemilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin de aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.