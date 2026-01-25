Ankara Kent Park AVM’de hizmet veren Any Home mağazalarında yeni yıl coşkusu, düzenlenen özel çekilişle taçlandı. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen Yeni Yıl Çekilişi sonucunda belirlenen 3 şanslı çift, Kıbrıs’ta unutulmaz bir tatil kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Uçak biletleri, otel konaklaması ve transferler dahil olmak üzere tüm giderleri Any Home tarafından karşılanan çiftler, bu sabah saat 08.30’da Ercan Havalimanı’nda karşılandı. Misafirler, Kıbrıs’ın gözde otellerinden Girne Lord’s Palace Hotel’e yerleştirilerek rüya gibi bir tatilin ilk adımını attı.

Any Home, sürprizleri bununla da sınırlı bırakmadı. Kıbrıs’a gelen çiftlere, markaya özel Kıbrıs fincanları ve kahveler hediye edilerek bu özel anlar anlamlı dokunuşlarla taçlandırıldı.

Öte yandan Any Home’ın yeni yıl etkinlikleri Kıbrıs’la da sınırlı kalmadı. Kıbrıs Any Home mağazalarında sosyal medya üzerinden düzenlenen ayrı bir çekilişte ise 1 şanslı takipçi, dünyanın en iyi markaları arasında gösterilen KITCHENAID (kiçın eyt) hamur yoğurma makinesi kazandı.

Yenilikçi kampanyaları ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle dikkat çeken Any Home, yeni yıla özel etkinlikleriyle hem Ankara’da hem de Kıbrıs’ta yüzleri güldürmeye devam etti.