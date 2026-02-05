Atatürk Öğretmen Akademisi'nden (AÖA) bir grup öğrenci, geçici öğretmenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla ücret karşılığı akademinin mevcut giriş sisteminden ayrı bir sınavla ve yaklaşık iki yıllık bir eğitimle kabul seçeneğinin gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Öğrenciler, henüz resmileşmiş ya da yazılı bir düzenleme bulunmamasına rağmen, söz konusu yaklaşımın akademinin temel ilkelerine “aykırı ve kabul edilemez” olduğunu savundu.

Öğrenciler konuyla ilgili açıklamada, sürecin doğrudan muhatabı olmalarına rağmen AÖA öğrencilerinin şimdiye dek kamuoyunda büyük ölçüde göz ardı edildiğine işaret ederek, AÖA’da eğitimin niteliği ve öğrenci hakları söz konusu olduğunda sessiz kalmalarının beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

1937 yılından bu yana topluma kamusal öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ne öğrenci kabulünün şeffaf ve rekabete açık sınavlarla yapıldığının kaydedildiği açıklamada, Akademi’de verilen dört yıllık kapsamlı lisans eğitiminin ise güçlü bir uygulamalı bileşenlerle tamamlandığı dile getirildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıdığı şekliyle tartışılan modelin parayı bir ölçüt haline getirerek dört yıllık emeği “iki yıla yakın” bir programla denk saydığı, bu durumun ise mevcut öğrencilerin önüne geçilmenin yolunu açarak hak gaspı ve haksız rekabet doğurduğu ifade edildi. Ayrıca söz konusu modelin, Akademi’nin yıllardır koruduğu 25 yaş kriterini fiilen anlamsızlaştırarak kurumsal standartları zayıflattığı vurgulandı.

Siyasetin etkisiyle ve çeşitli vaatler doğrultusunda atılan bu adımların, sınavı başarıyla geçerek kuruma hak kazanmış Akademi öğrencilerinin emeğini ve hakkını açıkça göz ardı ettiğinin savunulduğu açıklamada, öğrenciler olarak Akademi’nin değerinin düşürülmesine, paranın liyakatin önüne geçirilmesine ve bu köklü kurumun sıradanlaştırılmasına izin vermeyecekleri belirtildi.