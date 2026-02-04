Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından düzenlenen "KKTC Madde Kullanımı ile Mücadelede Bilimsel Yaklaşımlar, ESPAD Bulguları, Adli Toksikoloji ve Caydırıcı Test Sistemleri Paneli" Girne’de Colony Otel’de başladı.

İki gün sürecek panel, bugün saat 14.00’te Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu’nun açılış konuşması ile başladı.

-Hatipoğlu: “Uyuşturucu ile mücadele; ceza ile sınırlı değil, bilimle, eğitimle, sosyal uyumla ve insanı merkeze alan yaklaşımla mümkündür”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu konuşmasında, bağımlılığın sadece bireyin değil, ailelerin, toplumun ve geleceğin ortak meselesi olduğunu vurguladı.

Erken önleme, doğru yönlendirme ve güçlü iş birliği ile bu mücadelede fark yaratılabileceğine inanç belirten Hatipoğlu, “Uyuşturucu ile mücadele; ceza ile sınırlı değil, bilimle, eğitimle, sosyal uyumla ve insanı merkeze alan yaklaşımla mümkündür. Bugün paylaşacağımız veriler, yaptığımız çalışmalar ve kurduğumuz iş birlikleri; yarın daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha güçlü bir toplum için atılmış adımlardır. Bugün burada sadece sayıları konuşmak için değil, o sayıların arkasındaki hayatları, aileleri ve umutları konuşmak için bulunuyoruz.” diye konuştu.

2025 yılı içerisinde 1191 Danışma ve Destek Hattına yapılan başvurularla ilgili bilgi aktaran Hatipoğlu, bu süredeki başvuruların yüzde 31,9’unun doğrudan madde kullanımı, yüzde 17’sinin alkol, kumar ve sigara bağımlılığı ile ilgili olduğunu söyledi. Hatipoğlu, başvuruların yüzde 43,7’sinin ise “diğer” başlığı altında toplandığını belirterek, “Bu aslında bize şunu söylüyor: Toplumumuz bilgi istiyor, yönlendirme istiyor, destek istiyor... Ve biz bu sesi duymak zorundayız.” dedi.

-“Doğru müdahale, eğitim ve iş birliği ile hayatlara dokunmak mümkündür”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun okullar, aileler, kamu personeli, askeri birlikler ve risk gruplarına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sistematik şekilde sürdürdüğünü dile getiren Hatipoğlu, bağımlılık türleri, erken uyarı işaretleri ve sağlıklı baş etme becerilerini içeren psikososyal eğitim programları geliştirildiğini, üniversitelerle akademik iş birlikleri güçlendirilerek bilim ile saha uygulamalarının bir araya getirildiğini anlattı.

Hatipoğlu, “Denetimli serbestlik kapsamında; 2024 yılında 81 kişi, 2025 yılında 76 kişi olmak üzere toplam 157 kişiye ulaşılmıştır. Bu kapsamda iki yıl içerisinde 3.768 saatlik destek ve eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar bize şunu göstermektedir. Doğru müdahale, doğru eğitim ve doğru iş birliği ile hayatlara dokunmak mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin önlemek, korumak ve yeniden hayata kazandırmak olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, “Biliyoruz ki bir hayat kurtarmak, bir toplumu güçlendirmektir ve bu mücadele ancak birlikte yürürsek kazanılır.” dedi.

Hatipoğlu, konuşmasının sonunda panele katkı koyan uzmanlara ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çalışanlarına teşekkür de etti.

Ardından, Adli Toksikoloji Uzmanı Dr. Marilyn A. Huestis, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim ve Proje Danışmanı Dr. Zafer Bekiroğulları ile Biyokimya ve Toksikoloji Uzmanı Dr. Dilek Battal’ın sunumları ile panele geçildi.

Panel yarın da devam edecek.