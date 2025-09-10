Teknoloji devi Apple, 9 Eylül’de düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni ürünlerini tanıttı. iPhone 17 Serisi, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve AirPods Pro 3 görücüye çıktı.
iPhone 17: Daha Güçlü Standart Modeller
Apple CEO’su Tim Cook, yeni serinin önceki nesillere kıyasla çok daha dayanıklı olduğuna dikkat çekti.
120 Hz ekran yenileme hızı
6.3 inç ekran
iPhone 16’ya göre 8 saat daha uzun ekran süresi
48 MP Ultra Geniş + 12 MP makro kamera
iPhone Air: Plus Yerine Yeni Nesil Model
Apple, yıllardır kullanılan “Plus” modellerini sonlandırdı. Yerine çok daha ince ve dayanıklı bir tasarıma sahip iPhone Air geldi.
6.5 inç ekran
Enerji tüketiminde %30 azalma
48 MP kamera
Yalnızca eSIM desteği (fiziksel SIM kart yok)
Dört farklı renk seçeneği
iPhone 17 Pro: Profesyonellere Özel
Serinin en güçlü modeli iPhone 17 Pro, tasarımıyla dikkat çekerken yeni soğutma sistemiyle öne çıkıyor.
Buharlı soğutma sistemi ile %40 daha verimli performans
Alüminyum kasa
Uzun pil ömrü
Google Pixel tasarımına yakın çizgiler
Türkiye Fiyatları da Açıklandı
Etkinlikte ürünlerin ABD fiyatlarıyla birlikte Türkiye fiyatları da duyuruldu. Standart modelden profesyonel versiyonlara kadar geniş bir yelpazede sunulan yeni iPhone 17 serisi, Apple hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.