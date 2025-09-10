Teknoloji devi Apple, 9 Eylül’de düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni ürünlerini tanıttı. iPhone 17 Serisi, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve AirPods Pro 3 görücüye çıktı.

iPhone 17: Daha Güçlü Standart Modeller

Apple CEO’su Tim Cook, yeni serinin önceki nesillere kıyasla çok daha dayanıklı olduğuna dikkat çekti.

120 Hz ekran yenileme hızı

6.3 inç ekran

iPhone 16’ya göre 8 saat daha uzun ekran süresi

48 MP Ultra Geniş + 12 MP makro kamera

iPhone Air: Plus Yerine Yeni Nesil Model

Apple, yıllardır kullanılan “Plus” modellerini sonlandırdı. Yerine çok daha ince ve dayanıklı bir tasarıma sahip iPhone Air geldi.

6.5 inç ekran

Enerji tüketiminde %30 azalma

48 MP kamera

Yalnızca eSIM desteği (fiziksel SIM kart yok)

Dört farklı renk seçeneği

iPhone 17 Pro: Profesyonellere Özel

Serinin en güçlü modeli iPhone 17 Pro, tasarımıyla dikkat çekerken yeni soğutma sistemiyle öne çıkıyor.

Buharlı soğutma sistemi ile %40 daha verimli performans

Alüminyum kasa

Uzun pil ömrü

Google Pixel tasarımına yakın çizgiler

Türkiye Fiyatları da Açıklandı

Etkinlikte ürünlerin ABD fiyatlarıyla birlikte Türkiye fiyatları da duyuruldu. Standart modelden profesyonel versiyonlara kadar geniş bir yelpazede sunulan yeni iPhone 17 serisi, Apple hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.