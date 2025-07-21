ABD’de yapılan bir araştırma, 13-17 yaş arası gençlerin yüzde 72’sinin en az bir kez yapay zeka sohbet botlarını kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar, duygusal bağ kuran bu sistemlerin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine karşı uyarıyor.

Araştırma, çocuklara yönelik medya ve teknoloji değerlendirmeleri yapan sivil toplum kuruluşu Common Sense Media tarafından hazırlandı. Ankette 1060 gençle görüşüldü.

TRT Haber’in aktardığına göre ABD’de yapılan ulusal bir araştırma, gençlerin neredeyse dörtte üçünün yapay zeka destekli sohbet botlarını kullandığını ortaya koydu. Her iki gençten biri ise bu sistemlerle düzenli olarak iletişim kurduğunu belirtti.

“Yapay zeka arkadaş” olarak tanımlanan bu sohbet botları, görev tamamlamak yerine kullanıcıyla duygusal bağ kurmak üzere programlanıyor. Character.AI, Replika ve Nomi gibi platformlar üzerinden hizmet veriyor.

Gençlerin yüzde 30’u bu sistemleri “eğlenceli bulduğu” için kullanırken, yüzde 28’i teknolojik merakla bu deneyime yönelmiş. Çalışmada dikkat çeken bir veri de şu: Gençlerin üçte biri, ciddi meseleleri yapay zeka arkadaşlara anlatmayı tercih ettiğini söylüyor.

Ankete katılan gençlerin yüzde 24’ü ise sistemle gerçek isim ya da konum gibi kişisel bilgilerini paylaştığını ifade ediyor. Yüzde 34’lük bir kesim, sohbet sırasında rahatsız edici bir durum yaşadığını beliriyor.

Araştırmaya göre, gençlerin yarısı bu sistemlerden gelen tavsiyelere güvenmiyor. Ancak 13-14 yaş grubu, 15-17 yaş grubuna göre yapay zeka tavsiyelerine daha fazla güveniyor.

İnsan ilişkilerinin yapay zeka ile sohbetten daha doyurucu olduğunu düşünen gençlerin yüzde 80’i, zamanının büyük bölümünü gerçek arkadaşlarıyla geçirdiğini belirtiyor.

Araştırmayı yürüten Common Sense Media, güvenlik önlemleri artırılmadıkça yapay zeka sohbet botlarının 18 yaş altı bireyler için uygun olmadığını savunuyor.