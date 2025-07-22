İngiltere’de yapılan bir araştırma, bazı köpeklerin Parkinson hastalığını koku yoluyla ayırt edebildiğini ortaya koydu.

TRT Haber’in aktardığına göre araştırma, Manchester Üniversitesi ile tıbbi teşhis köpekleri üzerine çalışan bir kuruluşun iş birliğinde yürütüldü.

Çalışmada, biri Golden Retriever, diğeri Labrador cinsi olmak üzere iki köpek, Parkinson hastalarından alınan cilt sürüntülerini koklayarak hastaları sağlıklı bireylerden ayırt etti.

Bu süreç, “çift kör” adı verilen bilimsel bir yöntemle, yani köpek eğitmenlerinin de örneklerin kime ait olduğunu bilmediği koşullarda yürütüldü.

Araştırmada eğitilen 10 köpekten sadece ikisi testi başarıyla tamamlayabildi.

Araştırmacılar, köpeklerin tam olarak hangi koku bileşiklerini algıladığını çözmeye çalışıyor.

Medical Detection Dogs CEO’su Claire Guest, “Parkinson’un erken teşhisi için hâlen kesin bir test yok. Oysa belirtiler, tanıdan 20 yıl önce başlayabiliyor. Zamanında teşhis çok önemli” diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

Bristol Üniversitesi’nden hayvan davranış bilimcisi Dr. Nicola Rooney, “Köpeklerin yüzde 70 ile 80 arasında doğru tespit oranı yakaladığını görüyoruz. Bu, şansın çok üzerinde bir başarı oranı” diyerek, köpeklerin Parkinson’un kokusunu tanıyabildiğini vurguladı.

Journal of Parkinson’s Disease adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, emekli İskoç hemşire Joy Milne’in deneyimlerini temel alıyor. Milne, eşine Parkinson teşhisi konulmadan 12 yıl önce eşinin kokusunda bir takım değişimler gözlemlemişti. Bu durum, Parkinson’un kokusal bir belirteci olabileceği fikrini doğurdu.