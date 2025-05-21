Arda Erkan, ölümünün 10’uncu yılında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine yönelik gösterilen “Cinnet Mevsimi” belgeseliyle anıldı.

Verilen bilgiye göre, YDÜ’de yer alan etkinlikte, belgesel gösteriminin ardından Arda Erkan’ın ailesi Gülseren-Mustafa Erkan soruları cevaplayarak, süreç içerisinde yaşadıklarını anlattılar.

Bağımlılıkla mücadeleye ellerinden geldiği ölçüde katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Gülseren-Mustafa Erkan, gençlerin, risklerden korunmasının önemine değinerek, arkadaş çevrelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguladılar.

Etkinliğin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Erkan ailesine teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Bir Elvan Levent belgeseli olan “Cinnet Mevsimi”, ülkedeki madde kullanım alt kültürü ve uyuşturucu sorununa ilişkin kesitler sunuyor.