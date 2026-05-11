İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği "İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri" devam ediyor.
İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri kapsamında Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu (+13) komedi türündeki oyunu “Lisistrati” ile sahne aldı. Antik Yunan Komedya Yazarı Aristophanis’in M.Ö. 411 yılında yazdığı savaş karşıtı tiyatro oyunu, İskele AKM’de tiyatro severlerle buluştu.
Tiyatro Günleri, 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de İzmir Kent Tiyatrosu’nun komedi türündeki “Hafifletici Sebepler” isimli oyunu ile sürecek.