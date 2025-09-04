Ardahan-Kantara ana yolunda bugün 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza; Cemile Kont’un (K-48) yönetimindeki FT 212 plakalı salon araçla Kantara istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp dağ yamacına çarpması sonucu meydana geldi.
Çarpmanın ardından FT 212 plakalı araç bir takla atarak sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi ardından müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.