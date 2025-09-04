Polis Genel Müdürlüğü, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden kaynaklanmadığını kamuoyuyla paylaştı.

Polis, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, kapıdaki yoğunluğa göre mevcut altı kabinden (üç şerit giriş, üç şerit çıkış) 7 gün 24 saat kesintisiz muhaceret işlemi yapıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Kara Geçiş Kapısında, son günlerde ve bugün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve vatandaşların geçiş yapmak için uzun süre beklemek zorunda kaldıkları yönündeki haberlere açıklık getirildi.

Açıklama şöyle:

“Yazılı ve Dijital Basında yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Kara Geçiş Kapısında, son günlerde ve bugün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve vatandaşlarımızın geçiş yapmak için uzun süre beklemek zorunda kaldıkları yönünde haberler yer almaktadır.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından; Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda oluşacak araç yoğunluğu göz önünde bulundurularak, araçları ile karşılıklı geçiş yapacak olan şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, kapıdaki yoğunluğa göre mevcut olan altı kabinden (üç şerit giriş, üç şerit çıkış) 7 gün 24 saat kesintisiz muhaceret işlemi yapılmaktadır.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nın GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi ve muhaceret işlemlerinin yavaş yapılması nedeniyle, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve geçiş yapacak olan vatandaşlarımızın uzun süre beklemesine sebep olunmaktadır.

Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden kaynaklı olmadığı halkımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. “