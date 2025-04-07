Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç, zamlara bugün karşı çıkmayanların yarın söyleyecek sözü olmayacağını kaydederek, bu politikaların sadece esnafın değil hükümetin de iflası olacağını savundu.

Devlet giderlerini kısmadıkça, kaynakları gerekli yerlere kullanılmadıkça alım gücünün artmayacağını, işletmelerin de, çalışanların da hayır etmeyeceğini iddia eden Ardıç, yazılı açıklamasında elektrik zammını eleştirdi.

Pahalılıktan ötürü ciroların gerilemeye devam ettiğini ifade ederek, bu zammın enflasyona etkisini soran Ardıç, devletle hükümete “takati kalmamış topluma enflasyon pompalama” suçlamasında bulundu.

Hükümetin hesapsız, adaletsiz harcamalar yaptığını, açıklar karşılanamadığı için zam üstüne zam yapıldığını iddia eden Mehmet Ali Ardıç, “Hükümeti bir kez daha uyarır, bu politikaların sadece bizim iflasımız değil kendilerinin de iflası olacağını bir kez daha hatırlatırız” ifadelerini kullandı.