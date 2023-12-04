Arıcılar Birliği, sivrisinekle yapılan biyolojik mücadeleden vazgeçip kimyasal mücadeleye geçmenin çok büyük bir yanlış olduğunu belirterek, pek çok canlı ile birlikte arıların da telef olmasına sebep olacak kimyasal ilaçlara toptan karşı ve her türlü mücadeleyi yapmaya kararlı olduğunu bildirdi.

Birlik başkanı Hasan Kozok yazılı açıklamasında, ülkedeki nüfusun kontrolsüz bir şekilde artmasıyla birlikte arı balına olan talebin bakanlık verilerine göre 700 tona ulaştığını kaydetti.

Son yıllardaki mevsim değişiklikleri ve kuraklık yüzünden yirmi beş bin koloni arıyla üç yüz üreticinin, 300 ton arı balı ürettiğini ifade eden Kozok, “Doğal olarak meydana çıkan 400 ton bal ihtiyacının bir bölümü yasal yollardan ithal edilmekte bir bölümü de yasal olmayan yollardan sağlıksız ürünlerle karşılanmaktadır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin ülkede üretilen balları kontrol etmenin yanında yasal olarak ithal edilen balların da kontrolünü yaptığını, tüketicinin sofrasına sağlıklı ürünlerin ulaşması için gerekli mücadeleyi verdiğini belirten Kozok, şöyle devam etti:

“Hal böyle iken yirmibeş yıldır sivrisinekle yapılan biyolojik mücadeleden vazgeçip kimyasal mücadeleye geçmek çok büyük yanlıştır. Kimyasal kullanmak doğadaki pek çok canlıyla birlikte Arıların da telef olmasına dolaysıyle evine üretim yaparak ekmek götüren insanımızı çok zor bir duruma düşürecektir. Bu nedenledir ki sivrisinekle mücadele etmeyi Biyolojik değil kimyasallarla çözmeye çalışanlar bilmelidirler ki daha büyük sorunlara neden olacaktır. Birliğimiz Kimyasal ilaçlara toptan karşıdır ve her türlü mücadeleyi yapmaya kararlıdır.”