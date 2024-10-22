Sağlık Bakanlığı'na ait devlet laboratuvarı yapım projesi sözleşmesi, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve ilgili firmanın katılımı ile imzalandı. Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin ülke için önemine değindi.

Bakan Dinçyürek, "Bugün Sağlık Bakanlığı ve ülkemiz için önemli bir gün. Yaklaşık 8 yıl önce, 21 Aralık 2016 tarihinde, ülkemizin medarı iftiharı olan dairenin laboratuvarının yandığı ve devre dışı kaldığı gündü. O günden bugüne çok zor şartlarda, tabiri caizse göçebe imkanlarla, devlet laboratuvarı misyonunu kısmen de olsa yerine getirmeye çalıştık." dedi.

Göreve geldiği günden itibaren devlet laboratuvarının önemini bildiğini belirten Bakan Dinçyürek, yeni bir devlet laboratuvarı inşa etmek için yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Öncelikle plan ve projelerini tamamladık, finansmanını sağladık ve 2198 metrekare kapalı alanı olan modern bir devlet laboratuvarı projesini hayata geçirdik. Bu laboratuvar, günümüz koşullarında modern ve akredite olabilecek, verdiği raporların uluslararası camiada kabul görebileceği şekilde tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Dinçyürek, projenin finansmanının, ana vatan Türkiye'nin katkıları ve sağlık fonundan alınan destekle sağlandığını belirtti. İhale sürecinin tamamlandığını ifade eden Dinçyürek, bugün Mustafa Aladağ İnşaat Limited şirketi ile sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. İhale bedelinin 88 milyon 464 bin 386 TL olup, teslim süresinin 250 iş günü olarak belirlendiğini ifade eden Dinçyürek, projenin 5 Temmuz 2025'te tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bakan Dinçyürek, son dönemde Sağlık Bakanlığı ihalelerinde yüklenici firmaların projeleri daha erken teslim etme taahhüdünde bulunduklarını, bu projede de aynı beklentiye sahip olduklarını belirtti. "Devlet laboratuvarı, ülkemizin hem üretiminde hem ihracatında hem de ithalatında büyük öneme sahiptir.

Yeni laboratuvarımız, ülkemizde üretilen ürünlerin yurt dışına ihracatında gerekli gıda tahlillerini yapma kapasitesine sahip olacak ve ithal edilen gıdaların tetkiklerinde de büyük katkılar sağlayacak. Bugün yapamadığımız bazı fonksiyonları kazanmamız mümkün olacak." dedi.

Kapasitenin artırılmasının ve tahlil çeşitliliğinin genişletilmesinin, ülke ekonomisine ve üretimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Bakan Dinçyürek, projeye destek olan devlet laboratuvarı müdürü ve tüm Sağlık Bakanlığı çalışanları ve bürokratlarına teşekkür etti. Dinçyürek, "İnşallah birkaç hafta içerisinde hep birlikte temelini atarız ve en geç Temmuz başında devlet laboratuvarını halkımızın hizmetine sunarız. Şimdiden hayırlı olsun." şeklinde konuştu.