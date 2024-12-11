Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) eğitimci, yazar, araştırmacı, kooperatifçi, siyasetçi ve sendikacı Arif Hasan Tahsin’i, 12. ölüm yıl dönümünde düzenleyeceği etkinlikle anacak.

“Krizler ve Savaşların Gölgesinde Ortadoğu ve Kıbrıs” başlıklı panel, yarın akşam saat 18.00'de KTÖS konferans salonunda yer alacak.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Arif Hoca’nın anısına “Krizler ve Savaşların Gölgesinde Ortadoğu ve Kıbrıs” başlıklı panelle, Arif Hasan Tahsin’in anılacağını ve Ortadoğu ile Kıbrıs’ta krizlerin tarihsel ve güncel yansımalarının ele alınacağını bildirdi.

Kısa bir resepsiyonla başlayacak etkinliğe, Sol Anahtarı müzik grubu da şarkılarıyla katkı koyacak.

Gazeteci Serhat İncirli’nin yapacağı açılış konuşması sonrasında KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş moderatörlüğünde, araştırmacı yazar Hamide Rencüs, siyaset bilimciler Prof. Dr. Sertaç Sonan ve Dr. İpek Borman konuyla ilgili konuşmalar yapacak.

Panele tüm üyelerin ve konuyla ilgilenen herkesin davetli olduğu belirtildi.