Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun birlikte düzenlediği “Ufuk 2033 Bilişim Adası Kıbrıs Vizyon Çalıştayı” yapıldı.

Ülkenin bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında çağdaş dünya ile entegre olması hedefiyle düzenlenen çalıştayda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı Mustafa Mesut Ener, KKTC Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük ve Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe konuşma yaptı.

Programı nedeniyle çalıştaya katılamayan TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın videolu mesajı da paylaşıldı.

-Arıklı: "Askeri zaferi 50 yılık sürede siyasi ve ekonomik zaferle taçlandıramadık"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çalıştaydaki konuşmasında bilişimin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci, cumhuriyetin de 41'inci yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Arıklı, “Maalesef 20 Temmuz 1974’te elde ettiğimiz askeri zaferi 50 yılık sürede siyasi ve ekonomik zaferle taçlandıramadık. Bunu açıkça itiraf etmek gerek. Türkiye’nin tüm desteğine rağmen zengin kaynakların fakir bekçisi hüviyetimizi muhafaza ediyoruz” dedi.

Üniversiteler ve turizm konusunda iyi adımlar atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Arıklı, “Bize yeni misyonlar, yeni vizyonlar lazım. Bilişim Adası Kıbrıs Vizyonu, bizim ve bizden sonraki hükümetlerin misyonu olmalı ” diye konuştu.

Malta, Finlandiya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin bilişimi devlet politikası haline getirerek milyarlarca dolar elde ettiğini sunumlarda dinlediklerini belirten Erhan Arıklı, “Biz neden bunu yapamıyoruz, eksiğimiz ne? Ambargolar, siyasi tanınmama buna engel olabilir mi? Hayır… Yeter ki ülkeyi yöneten bizler bunu misyon olarak ele alalım” dedi.

Bilişim konusunda hayata geçirdikleri projelere değinen, 4.5 G konusunda girişim yaptıklarını, bununla devletin kasasına ciddi paralar girmesini sağladıklarını kaydeden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, evden eve fiber projesini yıl sonuna kadar hayata geçirme hedefleri olduğunu söyledi.

Arıklı, şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz hantal yapıdan kurtulmak zorundayız. 84 milyonluk Türkiye 2-3 yılda e-devlete geçti, biz de çalışmalara aynı dönemde başladık ama 16 yıldır e-devlete geçemedik. Osmanlı'ya matbaa hangi sebeplerle 250 yıl geç geldiyse bizim de e-devlete geçemememizin sebebi budur…Bürokrasi ve mevzuat...Bunları aşma konusunda ciddi bir kararlık ortaya koyamayan siyaset..."

Ülkede 24 üniversite olduğunu, buralarda bilgisayarla ve yazılımla ilgili çeşitli bölümler olduğunu kaydeden Arıklı, “Gençleri kaybediyoruz, okumak için yurt dışına gidiyorlar ama dönmüyorlar…Bu parlak beyinleri burada tutmak zorundayız” dedi.

Arıklı, sözü İlahiyat Koleji’nden yeni mezun olan ve harçlığını kazanmak için Ulaştırma Bakanlığı’nda çalışan Emine Döner’e bıraktı.

TÜBİTAK’a ilk kez katılan KKTC’nin bu yıl bölge birinciliği elde ettiğini belirten Emine Döner, arkadaşıyla Türkiye finallerinde yarışma hakkı kazandığını, sunumda “81 il ve KKTC’den öğrenciler” ifadesine yer verilmesinden, ülkelerini temsil etmekten gurur duyduklarını söyledi.

- Çoştu

Çalıştayda konuşma yapan TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, KKTC’nin kalkınma vizyonunda bilişimi odağa alınmasını kıymetli bulduklarını söyledi.

KKTC’deki iletişim alt yapıları ve imkanları, veri merkezileri, eğitim ve farkındalık faaliyeti gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Çoştu, dijital teknolojilerin sınırları ortadan kaldıran etkisinin Kuzey Kıbrıs ekonomisi için de büyük fırsatlar ve açılımlar yaratacağına inanç belirtti.

Bilişim adası vizyonunun bugünkü çalıştayla hız kazanacağına inanç belirten Çoştu, “Ortaya çıkaracağımız başarı her iki ülkenin, Türk milletinin geleceğine hizmet edecek” diye konuştu.

TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye olarak her zaman KKTC’nin kalkınmasına gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

-Ener

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı Mustafa Mesut Ener, 2023 yılının aralık ayında Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilen yasayla kurulan kurumun resmi çalışmalarına nisan ayı sonunda başladığını söyledi.

Dijital dönüşümü kendilerine hedef seçtiklerini kaydeden Ener, kurumun oluşturacağı teknik ve danışma kurulları sayesinde KKTC’de e-dönüşüm stratejileri belirleneceğini, gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse sivil toplum örgütleriyle özel sektörün e-devlet sürecinde etkin rol oynamasının sağlanacağını dile getirdi.

KKTC’nin e-devlet tarihinin 1999 yılına dayandığını belirten ve sürece değinen Dijital Dönüşüm ve E-Devlet Kurumu Başkanı Mustafa Mesut Ener “E-Devlet kapısındaki hizmetleri artırarak, hayatı kolaylaştırmak en değerli ilkelerimizden olacaktır” dedi.

- Bürüncük

KKTC Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, “Ufuk 2033 Bilişim Adası Kıbrıs Vizyon Çalıştayı”nda 10 masada 10 konu tartışıldığını aktardı.

Bilişim adası olma yolunda alt yapının olmazsa olmaz olduğunu belirten Kadri Bürüncük, alt yapı, hizmetler, yetişmiş insan gücü, pazarlama gibi konuların yanı sıra bu alandaki mevzuat çalışmalarının da bugünkü çalıştayda ele alındığını söyledi.

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, özet sonuç bildirgesinin yanı sıra detaylı bir çalıştay raporu da hazırlanarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve hükümetle paylaşılacağını söyledi.

-Aktepe

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bilişim ve teknoloji ekonomik kalkınmanın en güçlü araçları haline geldiğini kaydederek, teknoloji ve inovasyon merkezi olmak için büyük potansiyele sahip KKTC’nin hızla gelişen bir teknoloji üssü, bilişim adası haline gelebileceğini söyledi.

Aktepe, “Teknolojiyi doğayla, yaşam tarzıyla harmanlayarak yeni bir başarı modeli oluşturabiliriz. Hem yatırımcıları hem de yenilikçi zihinleri bu adaya çekmek sadece ada halkı için Türkiye’miz için de stratejik bir hamle olacak” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bu ortaklığın hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti için büyük kazançlar sağlayacağına işaret ederek, “Zaman kaybetmeden bu fırsatı değerlendirmeli, KKTC’nin potansiyelini açığa çıkararak birlikte büyük başarılara imza atmalıyız” diye konuştu.