Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Partisinin Lefkoşa İlçe Teşkilatının yarın Anavatana Saygı eylemi yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, şunları kaydetti:

"YDP Lefkoşa İlçe Teşkilatı, yarın 17.30 da TC Elçiliği önünde "Anavatana Saygı" eylemi yapacaktır.

Yarınki sembolik eylemimizde, Anavatan Büyükelçisine "Go Home Elçi" diyenlere ve onlara destek veren siyasi parti, kurum ve kuruluşlara küçücük bir cevap vereceğiz. Önümüzdeki günlerde ise binlerce kişinin katılacağı "Anavatana Saygı" mitingi yapacağız.

Yarınki sembolik eylemimize tüm partililerimizi davet ediyoruz..."