Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bahçeli sakinlerinin talebi olan yolun tadilatının Belediye ile Bakanlık tarafından yapılacağını söyledi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Esentepe- Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'un daveti üzerine beldede bakım onarım isteyen yolda incelemelerde bulundu.

Bakan Arıklı, ziyarette yaptığı konuşmada, Bahçeli sakinlerinin talebi olan 3,5 km'lik yolun bakım ve onarımı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Bakanlık tarafından ortak yapılması kararı aldıklarını belirtti ve "Ekibimiz pazartesi keşif çalışmaları yapmak için burada olacaktır" dedi.

Bakan Arıklı, parti rozetine bakmadan yardım talep eden veya iş birliği öneren tüm belediyelere destek verdiklerini söyledi.

Arıklı, "Ceyhun Başkanı göreve geldiği andan itibaren yakından takip ediyoruz. Çok güzel icraatlar yapıyor. Bahçeli köyünün su deposunu ve kanserojenli madde içeren boru hatlarının değişmesi ve belediyeye yeni iş araçları alması takdire şayan icraatlardır. Kendisini tebrik ediyoruz. Biz yerel yönetimlerde reform yaparken bazıları belediyelerin batacağını söylemişlerdi. Bakın bugün maaş ödemesi yapamayan tek bir Belediye bile yok. Belediyeler artık yatırım yapabiliyorlar. Esentepe-Çatalköy Belediyesi ile sadece yolların bakım, yapım ve aydınlatılmasında değil daha pek çok konuda iş birliği yapacağız" dedi.

-Kırok

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise göreve geldiği bir yıllık süre içerisinde Belediyenin sorunlarını, özellikle de maaş ve yatırımları bir tamam ödendiğini, şu anda hiç bir yere borcunun kalmadığını söyledi.

Kırok, "Artık yatırım yapan bir Belediyeyiz. Bahçeli köyünün su deposu başta olmak üzere birçok sorununu çözdük. Devamı gelecek" dedi.